台中電廠增2部燃氣機組料減空污　再引藍綠營爭論

台灣電力公司的台中電廠擴建項目，周二（22日）由台灣的行政院越過地方政府，發出特別建設許可。獲批准新增2部燃氣機組的台電周六（26日）表示，新機組可為台灣提供減煤條件，預料可以減少5成空氣污染物排放。惟行政院批出特別許可的做法，又在台中市議會中引起藍綠兩營爭議，有國民黨議員批評做法專制。

台電指，以購買的天然氣，每立方米含硫量0.08毫克為例，新機組燃燒天然氣所排放的硫氧化物濃度僅約燃煤的0.04%；又指出台中電廠近年持續推動減煤，排污量於去年已減少至1.6萬噸，相信待結合先進低氮氧化物燃燒技術，及裝有高效率煙氣脫硝設備的機組啟用，可再減少5成排污。

台電早前獲行政院批出特別建設許可，引來台中市政府的不滿，在周五（25日）市府再度表示，即使獲批特別建設許可，仍需經台中市都市設計審議，包括土地使用、都市設計與消防安全、環境保護等相關事項，以免電廠未能於2026年兌現拆除2部舊機組的承諾。

市議會國民黨團亦指出，行政院的做法反映在民進黨專制下，台灣逐步從法治國家退化為黨治國家、人治國家；民進黨團則回應指，台中市長盧秀燕的個人意志凌駕法制，扭曲法令，更肆意擴權造成中央地方對立，強調國民黨執政時亦有向電廠發出特別許可，做法並無不妥。