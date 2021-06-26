華最大科考船今交付　10月赴西沙海域

中山大學號是中國目前排水量最大的海洋綜合科考實習船。

中國目前排水量最大的海洋綜合科考實習船「中山大學」號，周六（26日）在上海江南造船廠舉行交付儀式，正式交付。當局同日公布了中山大學號的首次科考任務，今年10月將赴南海西沙海域，針對海洋大氣、海洋科學、海洋生物3大領域進行科學考察。

中山大學號排水量達6,880噸，續航力15,000海里。總建造師張文龍指，中山大學號採用了「直流母排+蓄電池儲能」技術，艉部配有兩套永磁電機驅動的齒輪全回轉主推進裝置、艏部配有兩套輪緣永磁側推裝置，具備DP1動力定位能力，具備全球航行能力且能毗鄰極地冰區作業

總設計師、中船集團第708所主任助理吳剛表示，中山大學號在中國科考船中，具備多項「首次」，包括首次採用L型全回轉低噪聲推進器、首次採用輪緣永磁側推、首次採用「直流母排+儲能蓄電池」的組合設計、首次採用全航速主動式減搖鰭等；近期的試航已表明該船的安全性、經濟性、操縱性優秀。

據報道，中山大學號於2016年6月獲教育部批准立項，2019年10月開工建造，去年8月命名並下水，今年5月在東海完成常規試航。