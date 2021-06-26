NASA署長：永久禁華參與國際太空站

美國太空總署（NASA）署長納爾遜（Bill Nelson）日前在眾議院出席聽證會，尋求支持向NASA增加2022年度撥款時表示，支持2011年通過的《沃爾夫條款》永久化，禁止NASA與中國政府或企業在未經國會許可下，進行任何美國政府資助項目的合作，但同時強調兩國在太空領域上，並非無合作空間。

納爾遜周三（23日）向眾議院的科學、太空及科技委員會強調，國會批出的款項可讓美國在太空領域，與中國競爭時處於更有利位置。被共和黨眾議員沃爾茲（Michael Waltz）問及有關中國的問題時，納爾遜表明支持《沃爾夫條款》永久化，包括將中國排除於獲美國政府資助的國際太空站任務外。他續指，這並不代表兩國沒有合作空間，例如在消除太空資源碰撞的風險，或嘗試讓中國參與清理太空垃圾等。

也有委員會成員要求納爾遜提出實際計劃，指明NASA如何展開重返月球任務。納爾遜則表示，待問責局今年8月完成人類登陸項目的審批後，會盡快公布詳情。總統拜登提出2022年度增撥6.6%預算予NASA，合共248億美元（約1,934億港元），需要今年9月30日前獲國會通過，撥款將用於增派探測器至火星、展開金星探索行動及2024年前發射載人火箭上月球等。