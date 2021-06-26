Lolita女停機坪直播涉違規　機場稱安全無虞

湖北武漢天河機場周四（24日）有一身「Lolita」打扮的女子在停機跳舞並拍片直播，期間未遵守安全規定。內媒周五（25日）報道指，經查發現該直播帳號為該機場的官方帳號，機場事後回應拍攝工作未造成安全影響。

從網上截圖所見，該名身穿連身裙的女子在停機坪的飛機旁邊跳舞，並於影片平台抖音上直播，期間曾脫下身上反光背心。有網民質疑女子的行為是否獲批准，或是否為機場工作人員。而女子於影片中所穿的服飾，亦被指有違反機場安全管理規定之嫌。

武漢天河機場周四在微博回應稱，當日上午機場籌備拍攝歌舞短片，為剛畢業的學子加油打氣。拍攝團隊4人均為機場工作人員，持有控制區通行證，拍攝時穿上反光背心。錄制期間由於主演員工所穿反光背心影響取景，於是脫下背心10多秒，在取景完畢後立即穿回。至於拍攝現場停機坪機位，因施工原因關閉未開放使用，停泊飛機為一架長期停飛飛機，拍攝工作對機坪運行安全未造成任何影響。

不過民航資源網專家許凌潔表示，民用機場是提供飛機升降和旅客出行服務的場所，不是娛樂的平台。機場管理機構依法可以批准相關人員從事與保障無關的活動，如製作宣傳片、公益活動教育宣傳等。這次事件雖沒造成危害後果，但如果在開放使用的機坪拍片搞娛樂，民眾可能跟風，到時航空安全便難以保障。