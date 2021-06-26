解放軍海軍博物館開幕　展區停泊功勳艦艇

位於山東省青島市的解放軍海軍博物館周六（26日）舉行開館儀式，海軍、山東省委領導及海軍部分駐青島官兵參加。官媒報道，該館是人民海軍建設發展的縮影，見證解放軍海軍向海圖強的昂揚風貌。

解放軍海軍博物館的陸域面積約9.4萬平方米、海域面積約14.1萬平方米，主展館面積約4.7萬平方米，建有人民海軍歷史基本陳列、主展館廣場、海軍英雄廣場、陸上裝備展區和海上裝備展區等。館長張利波表示，該館以人民海軍發展沿革為主軸，以海軍歷史上著名戰役和戰鬥、重要事件、發展成就、武器裝備和英模人物為重點，通過4,000多件文物、1,200多幅圖片，近百組雕塑、浮雕、場景、油畫，以及40多段短片等，展現海軍經歷的歷史性變革。

解放軍海軍博物館的海上艦艇展區更建有3座碼頭6個泊位，停靠了1:1複製的長江艦，以及中國首艘國產驅逐艦、首艘國產核潛艇等功勳艦艇，陸上裝備展區則擺放了曾在解放沿海島嶼、保衞海疆安全、保護人民生命財產等任務中發揮過重大作用的小型水面艦艇、航空裝備、陸戰裝備和岸防裝備等。