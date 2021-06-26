外勞隔離伙食曝光惹爭議　縣議員︰寧吃三色豆便當

台灣苗栗縣本月初有多間半導體工廠爆發新冠疫情，竹南科學園區更爆發外勞群聚感染，外勞一度被限制外出。苗栗縣議員曾玟學多次就外勞隔離期間的飲食及住宿問題，提出質疑及關注。近日，外勞的飯盒內容在網上曝光，伙食質素低劣，更受到國際媒體關注。

從曾玟學周五（25日）在Facebook分享的相片可見，外勞的飯盒內只有一條小雞腿、烚蛋及白飯，沒有任何蔬菜。曾玟學更稱「把這份餐跟三色豆便當放在一起，我甚至會選擇吃三色豆便當」。他指，當地政府持續發出禁令限制勞工外出，三餐必須由中介提供，且每餐都要拍下照片發給政府備查。他認為，伙食質素有很大改善空間，呼籲台灣善待外籍勞工，認為「這不該是我們對待外國朋友的方式」。

貼文一度引起網友熱議，指摘中介方「這是餵豬的嗎？到底是那間仲介啊」、「真的是滿可惡的，丟臉丟到國際上」、「離鄉背景已經夠無奈了還要被如此對待……待人之道不該是如此」。同時，有自稱是負責為外籍勞工包裝伙食的網民留言稱︰「是移工（外籍勞工）表示不要青菜，只要肉和蛋」，惟曾玟學回應至少有數十位勞工跟他反映希望改善伙食。

苗栗縣勞工及青年發展處長彭德俊則表示，當日伙食公司的廚師剛好休假，故向中央廚房訂購，令餐點與平常不同，才會令人主觀上覺得不夠好。他表示，外勞平時所吃餐點至少會有4個菜，目前已要求中介公司加強注意伙食質素。

曾玟學其後發文表示竹南的宿舍伙食明顯改善，並附上另一張外籍勞工的晚餐飯盒相片，內有肉、菜、水果及飲料。