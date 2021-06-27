解放軍東部戰區實彈演練　遠火擊中仿愛國者導彈靶標

中國解放軍東部戰區第71集團軍，近日於東部沿海地域，進行以實戰為背景的遠火實彈射擊演練，用上「PHL-03式300毫米多管火箭炮」新型火箭炮，擊中150公里外、外貌與美國愛國者導彈相似的靶標，引起外界關注。官媒報道指，演練提升部隊的跨海打擊等作戰能力，更實現射擊單位最小化、射擊距離最大化及打擊目標盡多化。

內媒上周六（26日）報道指，從日前公布的第71集團軍演練的片段可見，部隊進行多項訓練，包括隱藏放置於隱蔽地域的武器裝備；建立通訊網絡及警戒防禦以抵敵方衞星偵察；快速機動移動陣地；以及氣象探測、彈藥裝填等任務，同時包括遠火實彈發射。

據報，部隊發射的03式遠火，被稱為陸軍炮兵部隊遠程火力打擊的「撒手鐧」，可攜帶12發火箭彈，最大射程為150公里，全數發射後的覆蓋範圍可以7.5公頃，射程、準繩度及殺傷力均為先進水平。在演練中，炮火成功擊中一輛酷似愛國者導彈發射車的靶標；其後更有多發火箭炮，展現制導設備的空中修正能力，擊中包括戰鬥機靶標在內的多個目標。

炮兵旅旅長彭超表示，是次實彈射擊綜合演練，選用沿海地區構設戰場環境，考驗部隊的偵察監視、跨海打擊、指揮控制及綜合保障等能力，更獲實際戰術訓練成果。而部隊在遠火裝備的訊息化及智能化提升，亦有利於戰時先敵制勝，03式遠火可作更精準打擊。