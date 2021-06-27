與殲16空戰對抗訓練　殲10C罕見掛載3款空對空導彈

解放軍官方媒體近日發布南部戰區航空兵，上月31日進行的「異型機對抗空戰訓練」照片。訓練中，解放軍殲10C戰機及殲16戰機同步亮相，殲10C更罕有地裝上PL10、PL12和PL15，共3款空對空導彈。

從官媒披露照片可見，殲10C及殲16進行對抗訓練，訓練機師如何應對敵我雙方戰機性能相異的實際情況，增強實戰對抗經驗。據悉，南方戰區航空兵早於2015年，已將「異型機自由空戰對抗」列作普通訓練。

分析指，殲10C與殲16均為國產3代戰機，並因配備電子掃描陣列雷達，被視為屬「3代半」戰機。其中，殲10C戰機更是中國自主研發的第3代改進型超音速多用途戰鬥機，可配裝先進航電系統及機載武器，而殲16則是中國首款真正意義上的多用途重型戰機。

在組圖中，殲10C同時攜帶了PL10、PL12和PL15共3款空對空導彈，其中PL10為中國最先進的格鬥彈，而PL12和PL15則為先進水平的攔截彈。分析指，戰機上搭配此套「兩中＋兩近」的空戰掛載武器，組合實屬罕見。