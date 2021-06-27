自貢市現全國最小恐龍足印　僅10.2毫米

在四川自貢市富順縣發現的恐龍足印，尺寸十分細小。

四川自貢恐龍博物館的一隊研究團隊上周六（26日）表示，在自貢市富順縣發現一批保存完好的恐龍足印，其中一個僅10.2毫米長，是全國最小的恐龍足印，相信有助研究獸腳類恐龍的早成性或極早成的發育模式。

足印於1998年由富順縣永年鎮五里村的村民，在挖池塘蓄水時發現，但當時被放在池塘四周當作墊腳石，而石上「雞爪」狀的足印亦沒有得到村民重視。直到近年恐龍足印化石不斷出土，其中一名村民的女皃就於2017年，上傳足印的相片至網上，詢問此是否為恐龍足印，博物館其後派員確認，並帶回博物館收藏及研究。

研究人員繼續勘探池塘周邊岩層，推斷該足印化石產出層位為下侏羅統自流井組；博物館共徵得8塊足印板，在其中一塊約0.35平方米的岩板上，有44個三趾型足印，其中一個長僅10.2毫米，寬9.6毫米，是目前中國記錄的最小的恐龍足印。

該足印相信為剛出生不久的小恐龍留下，當中亦有不同年齡的恐龍足印，或代表不同發育階段的小型獸腳類恐龍足印，對於研究其早成或超早成的發育策略甚有研究價值。