速遞私人物品誤運往垃圾場　貨主質疑公司隱瞞

內地自媒體作者王先生近日在投訴平台反映，早前從北京搬家到上海，委託順豐速遞運送個人物品，誰知部分物品竟被送到垃圾場。王先生聲稱全副家當價值共500萬元（人民幣，下同，約610萬港元），事後向順豐投訴，對方卻稱按規定只能賠償2,000元（約2,440港元）。內媒就事件向順豐查詢時，工作人員回覆確實接到客戶投訴，正由相關工作人員介入調查。

王先生自稱從事藝術行業10多年，本月6日從北京往上海寄送12箱私人物品，運費829元（約1,010港元）。為免紙箱破損或運輸途中被打散，他又多付包裝費將物品用卡板打包。到了上海，他原本約定於本月12日下午4時半送貨，結果對方不但遲了4個小時才送到，而且箱子明顯經重新打包，箱內物品亦亂七八糟。王先生清點後發現有4個箱子遺失，裏面有數十本日記、收藏品、手繪本、設計稿、大量照片和書信等。幾經追問下，順豐客服告知物品當日中午被送到垃圾場，直到王先生催促送貨，公司才派人前往搶救。

據王先生提供的運單物流訊息顯示，他的物品於6月8日已到達上海向陽速運集配站，同日進入配送環節，按理應在同月12日送達。但其後的記錄卻顯示貨品於6月13日「派送不成功」。他又提供與速遞員的聊天記錄，對方曾承認失職引發事故，並承諾負責。王先生曾向順豐客服要求查看監控畫面，對方卻指「沒有查看權限」。他認為順豐於事件中有所隱瞞，導致他錯過搶救物品的時機。

之後王先生多次投訴，又到派出所報警，但順豐投保的公司卻表示按照順豐的投保價賠償2,000元（約2,440港元）。他現在向速遞公司提出3點要求，一是商定理賠標準，二是對方公開道歉，並解釋清楚事故始末。事件曝光後，順豐於上海的工作人員聯絡王先生，提出面談商議解決方案。