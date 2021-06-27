花14萬人民幣追網遊女失敗　男子告上法院被駁回

湖南湘潭雨湖區一名男子2019年10月因在網上光顧遊戲陪玩服務而愛上一名女子，為追女方而豪花約14.5萬元（人民幣，下同，約17.6萬港元），求愛不果後向湘潭市雨湖區人民法院起訴女子詐騙，要求返還期間所費金錢。法院近日審理，認為原告缺乏事實及法律依據，駁回其訴訟請求。

內媒上周六（26日）報道，男子當時於一個網上平台向被告女子訂購遊戲陪玩服務，後嫌平台操作繁瑣而直接以微信支付方式向女方續訂服務。但男子卻未有按約定每月支付6,000元 （約7,300港元），而是在5個月間不定期地向女方轉帳合共7.2萬元（約8.7萬港元），其中包含贈予女方購買化妝品的費用。

據悉，男子自去年2月起對女子發起追求，多次於微信中示愛。然而，即使女子明確拒絕後，男子仍堅持贈手錶及化妝品等禮物至女方住處，共花約7.3萬元（約8.9萬港元）。他又在遊戲內稱呼女方為「老婆」，使對方感到厭惡及抗拒，令兩人關係日漸惡化。男子最後向法院提起訴訟。

法院指出，原告於網上平台訂購陪玩服務、被告為其提供服務，雙方你情我願、合法正當。因此，女方依靠勞動所得之報酬，男方無權要求返還。法院又指，據兩人微信聊天記錄可見，女方曾明確要求男方不要贈送禮物，但男子仍一意孤行，屬自願性質。故女方行為不屬詐騙，法院不會追究其任何責任。