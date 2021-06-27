台今增88宗新冠本土確診　多9人病歿

台灣新冠肺炎疫情持續，周日（27日）公布新增88宗本土確診病例、1宗境外輸入病例，另多9人死亡。印度Delta變種病毒早前在屏東擴散，中央流行疫情指揮中心交代至今已為913人檢測，當中912人快速測試證實未染疫；1人快速測試顯示染病，但核酸檢測證實未染疫。

指揮中心指出，新增本土病例分別為48名男性和40名女性，年齡介乎未滿5歲至90多歲。患者居住地區最多的為新北市41宗，其次是台北市33宗和台南市8宗等。出現印度Delta變種病毒屏東縣有1宗本土病例。另外，同日新增的境外輸入患者為台灣籍20多歲男性，6月11日自奧地利返台，至周日確診，屬無症狀感染。

因應疫情未止，中央流行疫情指揮中心宣布針對超市和特賣場的6大管理措施建議，包括要求超市和特賣場落實人員健康管理、確保相關人員手部衞生、環境清潔消毒、人流管制措施、個人防護裝備，以及因應確診病例之應變措施。

台灣近日網傳接種新冠mRNA疫苗後會傷害人體，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞澄清，mRNA疫苗「不會改變基因」，強調疫苗均經過食藥署審查，呼籲民眾不要受誤導。