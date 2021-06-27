內地多處今現雷暴冰雹　局部驟雨或超60毫米

中央氣象台周日（27日）早上繼續發出強對流天氣藍色預警，預計下午2時至翌日下午2時，東部至南部多省會出現8至10級雷暴大風或冰雹；黑龍江、遼寧及大部分南部地區，將出現短暫的局部暴雨，雨量可超過60毫米，相信強對流主要影響時段在周日午後至夜間。

據氣象台預計，寧夏北部、內蒙古東北部、黑龍江東部、河北北部和西部、山東中北部、安徽南部、湖北西南部、湖南西部、江西北部、浙江北部和東南部、貴州西部、廣西北部等地，會有雷暴大風或冰雹天氣。

而黑龍江南部、遼寧中部、山東中部、安徽南部、上海、湖北東部和南部、湖南中北部、江西中北部、浙江、福建、四川南部、重慶、貴州、雲南東北部和西南部、廣西北部、廣東中南部等地的部分地區，將出現每小時20至50毫米的短暫暴雨，更有地區會有60毫米以上的雨量。

氣象台呼籲政府與相關部門，做好短時暴雨、防雷、防大風的準備工作，建議民眾減少戶外活動；並需準備排澇或防範山洪、山泥傾瀉等工作。上海中心氣象台亦在下午12時50分發出雷電黃色預警，預料未來6小時全市大部分地區將有雷電，同時伴有每小時20至40毫米的驟雨。