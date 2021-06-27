聯亞疫苗二期臨床試驗結果公布　本月底遞交審查

早前獲批准展開第二期人體臨床試驗的台灣疫苗廠聯亞生技，周日（27日）公布二期試驗期中分析報告，結果顯示疫苗的安全性與耐受性良好，所有受試者均未出現與疫苗相關的嚴重不良反應。聯亞生技將於本月底把報告及其他技術文件遞交至食藥署進行緊急使用授權（EUA）審查，並加速推動在印度展開第三期臨床試驗。

報告顯示，在接種後的局部不良反應中，注射處疼痛的比率，疫苗組為64.59%，安慰劑組為23.33%；注射處紅腫的比率，疫苗組為34.06%，安慰劑組為5.61%。至於在接種後的全身性不良反應中，發燒比率，疫苗組為1.93%，安慰劑組為1.81%；疲倦比率，疫苗組為37.47%，安慰劑組為38.34%；頭痛比率，疫苗組為17.01%，安慰劑組為18.63%；腹瀉比率，疫苗組為10.23%，安慰劑組為9.95%；肌肉疼痛比率，疫苗組為35.69%，安慰劑組為17.72%。

在免疫原性反應方面，抗體效價在接種第2劑後28天的血清陽轉率於成年組（19至64歲）達95.65%，於長者組（65歲以上）則達88.57%；中和抗體效價為102.3，與一期臨床試驗結果相近且符合預期，疫苗批次間的結果也符合EUA的標準。

此外，對於變種病毒有效保護力部分，從一期受試者檢體分析顯示，疫苗能誘導出的中和性抗體，對印度delta株的效能仍保持同一水平，顯示該款疫苗所產生的免疫反應，可應對現有廣泛傳播的印度Delta變種病毒。