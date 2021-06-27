廣告稱「拂曉白桃產自福島」惹憂慮　農夫山泉︰風味飲料

內地民眾一直憂慮日本福島核災難處理，或影響日本出口食品的安全。內地大型飲品企業農夫山泉，周日（27日）被揭發在4月初一則飲品廣告上，標明「拂曉白桃產自日本福島縣」，引起大眾疑慮。農夫山泉回應時，否認使用涉日本福島進口成分，稱產品僅為重現類似拂曉白桃味道的風味飲品。

農夫山泉於4月1日在官方微信公眾號上，宣傳一款「拂曉白桃風味氣泡水」產品時，寫上「拂曉白桃產自日本福島縣」的宣傳字眼，飲品在農夫山泉京東自營旗艦店銷量超過20萬枝，有消費者對其宣傳內容表示不安，擔心或會有致癌的核污染成分。

農夫山泉其後發聲明回應事件，指產品僅是一款風味飲料，強調配料中沒有從日本福島進口的成分，產品標籤亦符合相關法規要求；又指拂曉白桃已引種至中國多年，研發人員按拂曉桃的獨特風味，調製出類似味道的產品，與其產地並無關係。聲明又要求媒體及社交平台，刪除有損企業名譽的文章及評論。

有網民批評農夫山泉的回應，指其利用宣傳字眼的歧義推銷產品，或有虛假宣傳之嫌；又斥責當初刻意標榜產品來自日本，是有意瞞騙公眾，並希望抬高產品身價，做法令人不齒。