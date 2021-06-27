東莞女染Delta麥當勞傳染兩學生　同住家人反而無恙

廣東東莞市早前出現印度Delta變種新冠病毒感染病例，內地官媒近日披露流行病學調查結果，當地此輪疫情首名患者、30歲的李X婷在麥當勞餐廳用膳時，與兩名學生擦身而過，僅1秒間，兩名學生便受感染。令人詫異的是，與女患者最親密的年幼孩子及年邁的奶奶卻沒被感染。

東莞疫情防控現場工作組逾200名工作人員，早前對李X婷展開流行病學調查。據稱，李的生活非常規律，其家人亦未確診，其感染源令工作人員大為疑惑。惟她本月12日曾到麻湧鎮星河城市廣場麥當勞餐廳就餐的經歷，引起工作人員關注。

據報道，李X婷當晚7時許與家人進入麥當勞用餐，逗留約1時許，另外兩名受感染的新華學院學生賈某、井某隨後亦進入麥當勞，雙方幾乎沒有交集。工作人員形容︰「兩人（賈某和井某）經過李X婷餐桌的那一秒沒有戴口罩，僅此而已。」及後，工作人員迅速進入新華學院調查，找到賈某和井某，兩人隨後亦確診。

對於與李X婷一起生活的孩子及奶奶均未感染，兩學生擦身而過卻感染一事，專家亦大為疑惑，直言「這就是Delta毒株的詭異之處，病毒的傳播方式神出鬼沒」。東莞市疾控中心副主任羅東則表示︰「在麥當勞餐廳時，可能正好是李X婷病毒載量最高時，兩個學生正好碰上了。」