女財務遇詐騙欲轉帳巨款　銀行職員感可疑及時攔截

浙江省杭州市濱江區某企業一名31歲女財務，近日被假冒公司老闆的詐騙集團騙去238萬公司財產亦不自知，幸銀行職員發現端倪，及時上報反詐中心，成功攔截該筆轉帳。

內媒上周六（26日）報道，該名女財務上周二 （22日）10時50分在浦發銀行蕭山分行，進行一筆超過238萬的大額匯款時，引起銀行職員注意。職員認為女子遭遇詐騙，遂向杭州市公安局反詐中心上報；反詐中心立刻聯同人民銀行杭州中心分行，啟動女子銀行帳戶的臨時性保護，並派出警員趕赴現場調查。

警員隨後立即聯繫公司負責人核實情況，女子才明白自己墮入騙局。她憶述，上周一傍晚收到「公司總經理」的QQ電郵，並按要求加入一個項目群組。群內的「董事長」要求她向指定帳戶匯款作為「環保開發項目保證金」，她便依言照做，但因金額過高而失敗，「董事長」便吩咐她翌日到銀行開戶再辦。

銀行運營主管姚世恩及櫃枱職員倪琳表示，女財務填寫辦理資料時，他們已感到可疑並嘗試勸阻，但對方堅稱「得到董事長首肯」，幸兩人仍決定上報。姚世恩及倪琳事後獲頒發表彰，以嘉許他們成功阻止此宗網絡詐騙。