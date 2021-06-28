畫家轉發科學報道被嘲　接連道歉「曲線」反擊

曾以畫作諷刺澳洲軍人殺害阿富汗平民，而掀起中澳外交風波的內地青年畫家「烏合麒麟」上周四（24日）在微博轉發官媒一篇關於國產晶片的科學報道，大讚並推崇文中「國產14nm晶片明年底可以實現量產」的「專家說法」，並表示「封鎖着封鎖着我們什麼都有了」。言論一出，隨即惹來大量網民質疑，嘲諷他不懂科學。烏合麒麟於上周六（26日）上午發表兩次聲明，表示要為日前的不當言論作出道歉。惟大部分網民認為他的道歉實為「曲線」反擊，並非誠心認錯。

烏合麒麟當日就把貼文刪除，同時重新轉發一個「嚴謹版本」，內容仍與先前相同，但

刪去了有關「國產晶片量產說」的部分。他又再度表明自己對於國產晶片技術的突破保持樂觀期待態度，並指︰「（國產晶片）實現量產那天我得好好吹一波（炫耀一番）。」

不少數碼博主認為，其轉發的內容不夠嚴謹、過於樂觀。例如文中的專家溫曉君受訪時聲稱華為正致力研發「晶片疊加」新技術，能將2顆14nm的晶片疊加後產生媲美7nm晶片之效能，都被質疑是違反科學，因此甚至有博主指責烏合麒麟此舉與造謠無異，「以一己之力毀了國產晶片」。

面對各界的質疑，烏合麒麟接連發出道歉聲明，第一次表示自己意識到「草率的轉發行為」的不恰當，第二次則為前次道歉聲明的配色不當而道歉，惟此番的配色依舊不變，內容頗有玩味，故又再次引來了大量網民的爭議。