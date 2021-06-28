解放軍精英大隊訓練細節曝光　駕殲20研作戰策略

內地官媒周日（27日）公布多段，有關獲譽為解放軍「空中王牌」的「王海大隊」報道，將部隊的訓練細節及其歷史，呈現於大眾眼前。

解放軍空軍航空兵王海大隊第33任大隊長楊俊成透露，獲選入王海大隊的隊員經多重嚴格的訓練，全員均有1,000小時飛行時間，更曾用上過百小時，改裝中國自主研發的新一代戰機殲20，但強調對於飛行員而言，仍為剛起步的階段。王海大隊一直以艱難及嚴格的原則訓練成員，要求成員從理論上熟習基礎，以掌握飛機的先進性能。

楊俊成續指，王海大隊在旁人眼中為一隊英雄部隊，成員需要承受龐大的壓力，並付出更多的努力。報道又提及大隊的歷史，講述前空軍王海在韓戰時，駕駛前蘇聯制的米格15戰機，與美軍作戰的事迹；隨後大隊的裝備不斷升級，由1992年列裝首批蘇27戰機，到2000年的蘇30戰鬥轟炸機，在2019年更列裝國產的殲20。

有王海大隊飛行員指，殲20為中國目前最先進的戰機，大隊正研究機種的最佳作戰效能，以應用於作戰之上，又指出王海大隊於近年，多次到釣魚島附近空域維權，將東海防空識別區常態化等任務。