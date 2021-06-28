台今起禁入境旅客親友機場接機 違者最高罰15萬新台幣

台灣為防印度Delta變種病毒傳播，加強對入境旅客的防疫措施，同時放寬接種疫苗的限制。台中央流行疫情指揮中心周日（27日）表示，即日起禁止所有入境旅客的親友到機場接機，違者最高可罰15萬元（新台幣，下同，約4.2萬港元），相關旅客一律搭防疫車隊前往檢疫地點，減低病毒傳播風險。

指揮中心周日晚發布新聞稿表示，即日起入境旅客需入住檢疫旅館或集中檢疫所，不可居家檢疫，其中從巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等7個重點高風險國家入境的旅客，需搭防疫專車前往。其餘入境旅客可選擇自費搭乘防疫車輛或自行駕車前往相關地點隔離。

指揮中心強調，若旅客親友執意前往機場接機，或入境旅客拒絕搭防疫車輛前往檢疫地點，將被罰款1萬（約2,800港元）至15萬元。桃園機場周一（28日）回應稱，會配合指揮中心指示，入境旅客可按現場指示前往搭車。

另金門縣政府周日獲中央同意，縣內開放對第10類民眾優先接種疫苗，即50至64歲民眾周一起可在合約院所接種英國藥廠阿斯利康及牛津大學共同研發的新冠疫苗。