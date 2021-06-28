Delta變種病毒易致發高燒　內地專家建議參湯補氣配俯臥治療

廣東廣州上月出現印度Delta變種病毒，是病毒首次在內地社區傳播。內地專家總結臨床經驗後指出，Delta變種病毒特點是潛伏期短，患者易發高燒。中醫建議可用西洋參湯補氣，配上俯臥位治療可改善肺水流動。

北京協和醫院重症醫學科主任隆雲上周六（26日）指出，此輪疫情高齡患者比例高，有三分之一病人超過60歲，超過80%病人發燒。患者病情轉差較以往快，由7至9天才轉為重症，升至不到4天就有可能轉為重症；病情嚴重的更可在24小時內轉為重症或直接轉為危重症，無症狀感染者比例亦較以往少。

廣州中醫藥大學副校長、廣東省中醫院副院長張忠德分析，Delta變種病毒疫病機理為暑濕化熱、疫毒侵肺、元氣大虛，病人「濕毒」程度重。一些重症患者早期以氣虛為主，出現食欲不振、舌苔黃厚膩等，建議使用西洋參湯補氣。如果是氣虛伴有陽虛者，則改用高麗參。

隆雲建議患者採用俯臥位治療，並解釋指，新冠肺炎膿液滲出主要在雙側肺的下部，若患者仰臥，則會令膿液堆積在下肺的後背部；俯臥位治療則可改善肺水的流動和肺的氧合。張忠德認為，高燒持續48小時不退是患者病情轉重的重要信號，在清熱解暑的基礎上，中醫建議增加使用安宮牛黃丸，希望達到早期阻斷重症化趨勢。