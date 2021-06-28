台4.1萬勞工今起申請1萬元新台幣補貼 最快下月1日到帳

台灣的行政院日前通過紓困4.0精進方案，其中勞動部針對部分勞工生活補貼進行調整。4.1萬名符合資格的打工仔於周一（28日）上午10時開始網上登記，每人可領取1萬元（新台幣，下同，約2,800港元），最快於下月1日可到手。

最新的紓困方案中，只要符合今年4月30日前已參加就業保險，月投保薪資2.3萬元（約6,500港元）或以下者，並限不得重複領取政府機關相同性質之補助、補貼或津貼，就可申請。勞工可登入「勞動部部分工時受僱勞工生活補貼網」，輸入個人資料和銀行帳戶等，經系統核驗資料正確後，補貼會直接匯入帳戶。

部分符合資格的勞工則免登記，下月1日可持任何提款卡，直接到台新、中信或國泰世華3間銀行的ATM櫃員機領取。其餘勞工若無法上網、無提款卡等，可致電勞動部紓困專線「1955」，以書面申請。

台當局擴大紓困範圍，去年若曾申請但不獲批者，今年會由政府主動重複審核。台衞福部去年表示，有15萬人申請紓困資助未獲批，目前經政府再次審核後，有5.5萬人符合發放資格，上周三（23日）起已陸續到帳。