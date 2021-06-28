台今增60宗新冠本土確診　3人病歿

台灣新冠肺炎疫情持續，周一（28日）公布新增60宗本土確診病例，無境外輸入病例，另多3人死亡，為實施三級警戒以來新低。因應病毒傳入，指揮中心公布三大入境防疫加強措施，包括要求全部由外地入境人士一律集中隔離14天。

指揮中心指出，新增本土病例分別為26名男性和34名女性，年齡介乎未滿10歲至90多歲。患者居住地區最多的為新北市33宗，其次是台北市22宗。印度Delta變種病毒早前在屏東擴散，中央流行疫情指揮中心交代至今已為1,500名接觸者檢測，無人確診。屏東枋寮鄉早前有一名村民確診，當局已安排患者到過的枋寮醫院門診消毒，院內工作人員暫時無人確診。

此外，三大入境防疫加強措施，包括自巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉7高風險國入境的人士須入住集中檢疫所隔離14天；自其他地區入境的人士則入住防疫旅館，同樣隔離14天。另外，7高風險國入境人士隔離前需先進行核酸檢測，所有外地入境人士隔離期滿均需進行核酸檢測。

苗栗電子廠外勞宿舍早前出現感染個案，揭發工廠出現衞生問題。指揮中心交代，工廠目前已恢復運作，就事件成立的苗栗前進指揮所已結束任務。