青島警方徵集涉黑惡組織犯罪線索　網上通緝頭目

內媒周一（28日）報道，山東省青島市公安局自去年7月以來，在山東省公安廳統一部署下，成功偵破一個以于竹君為首的黑惡犯罪組織及其所控制的青島市藍色海洋有限公司，現向社會各界公開徵集有關該組織的犯罪證據。

青島市公安局上周六（26日）通報指，警方已抓獲陳浩、趙文喜、高峰、韓楠等疑犯，並全部採取刑事強制措施，目前正在網上通緝于竹君及王之。警方呼籲曾受到該犯罪組織不法侵害的被害人主動報案，並請知情人士積極向公安機關檢舉、揭發或提供線索。

另外，通告敦促于竹君、王之及其他疑犯自首，以爭取從寬處理；對於窩藏、包庇、掩飾、隱瞞該犯罪組織成員或威脅、恐嚇、報復、干擾檢舉者的人員，公安機關將依法從嚴追究其法律責任。

據報道，于竹君曾在1993年11月17日晚上，用拳毆打警員單波致其死亡，並潛逃至外省；1998年4月，于竹君被青島中院以故意傷害罪判處無期徒刑，並須向單波家庭賠償5.1萬元人民幣（約6.1萬港元）。惟于竹君提出上訴，並獲山東省高院二審改判有期徒刑7年。