美媒：印度增兵5萬人　駐守邊境制華

印太局勢緊張之際，美國傳媒周一（28日）報道，印度重新調配額外至少5萬兵力到接壤中國的邊境，令駐守當地的兵力增至20萬人，比去年增加40%。報道形容這是「歷史性的轉變」，指印度採取進攻性的軍事姿態，但印度官方未有證實此事。

報道引述4名知情人士指，印度過去數月把士兵和戰機中隊部署在中印邊境3個不同地區。有知情人士聲稱，印度此前在邊境的軍事存在，旨在阻止中國的行動，但今次重新部署讓印軍指揮官在必要時，「有更多攻擊及佔領中國領土的選項」，這個戰略被稱為「進攻性防禦」，包括利用更多直升機在河谷之間運送士兵及榴彈炮。

暫未知中國現時在中印邊境部署的兵力規模，但報道引述的知情人士透露，中方最近在西藏自治區「有爭議」的邊境，建設空軍基地、應對空投炸彈的戰機掩體，最近數月又增派長程火炮、坦克、火箭部隊、雙引擎戰機。中國外交部發言人以「未經證實的信息」為由，拒絕評論報道，印度總理辦公室及軍方沒有回應傳媒查詢。

中印兩軍去年夏天在加勒萬河谷爆發嚴重衝突，造成中方4名士兵及印方20名士兵陣亡。印度總理莫迪事後尋求緩解與傳統死敵巴基斯坦的緊張關係，把主要精力用於應對中國，並加強與四方安全對話成員國美國、日本、澳洲的安全合作，但該國受到新冠病毒肆虐，經濟收縮規模是40年來最嚴重，意味較少資金用於國防開支。