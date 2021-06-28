昔日童星因父母雙亡大受打撃　流落街頭撿垃圾維生

內地童星李傳出身電影世家，9歲時參演電視劇《年輪》爆紅，原本星途備受看好，後來卻因父母患病相繼離世而大受打擊，並不幸患上精神疾病，更將父母的遺產花光，最後無家可歸流落街頭，事件近日引起大眾關注。

內媒上周六（26日）報道，現年39歲的李傳，出生於黑龍江省哈爾濱市，自幼家庭環境不俗，爸爸是電業局局長，媽媽則是電影公司總經理，9歲時踏足演藝圈，因參演電視劇《年輪》，飾演「王小嵩」的學生時代一炮而紅，成為家喻戶曉的明星，其後參演過多部電影，並進入電影學院就讀。

未料，李傳的爸爸突然因病過世，其母親亦在3個月後離世，噩耗傳出後讓他難以接受，不僅將父母遺下的房產全變賣，甚至沉迷於投資股票，並因蝕錢而欠下大筆難以償還的債務，需變賣家中的財產還債，敗光了父母的遺產。

在多重打擊之下，李傳患上精神疾病，並與親友斷絕聯繫，最後流落街頭，靠撿垃圾桶內的食物果腹及在馬路旁睡覺過夜。直至當地一個愛心組織人員發現李傳，並利用2年的時間感化他，最終成功說服他前往東莞精神類疾病醫院和普通醫院接受治療。李傳目前已被送返家鄉哈爾濱，繼續接受治療。