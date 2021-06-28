「改革老人」高尚全病逝　曾任香港特區籌委會委員

中國經濟體制改革研究會周日（27日）發布訃文，指國家體改委前副主任、中國經濟體制改革研究會前會長高尚全，在當日下午3時02分於北京協和醫院病逝，終年92歲。高尚全曾於內地改革開放年代提出「企業自主」、「商品經濟」等改革建議，畢生致力提倡改革，獲媒體譽為「改革老人」及「高改革」。

高尚全在1952年畢業於上海聖約翰大學經濟系，其後獲分派至東北工業部機械工業管理局，在機械工業系統工作逾30年；高尚全曾參與1984年、1993年及2003年的三中全會，起草多份中央重要會議文件，亦曾就改革開放提出不同的建議，推動改革理論的發展。

高尚全曾任國務院經濟體制改革、住房改革等多個部門的要職，更曾出任香港特別行政區籌委會委員和預備委員會經濟小組組長，在1997年前負責籌備成立香港特別行政區。

早於1956年，高尚全就提出企業要有自主權，他表示經歷過兩次廠房因政府行政而產生不便後，認為「不改革不行了」，遂撰寫報告稱中央主管機關管得太多，同時企業自主權過小的問題，引起企業界及政府的關注。直到2018年88歲時，高尚全仍著書講述對改革的態度，一生追求改革。