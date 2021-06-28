美報告指中國成世界網絡威脅　與美展開網絡戰

美國一間網絡安全研究公司近日發表最新研究報告，指2014年起針對中亞國家的一系列網絡攻擊，可能與中國解放軍有關。專家指，過去10多年中國從「二線」成為「世界頂級的網絡威脅」，以網絡間諜作為與美國的主要競爭工具。

美媒周一（28日）報道，從事網絡安全研究的「Recorded Future」公司旗下研究部門「Insikt Group」最近發表報告，指一個名為「RedFoxtrot」的組織的網絡威脅活動，定位於新疆烏魯木齊的中國人民解放軍69010部隊，被指與中國軍事情報機構有聯繫。報告指，69010部隊可能隸屬於解放軍戰略支援部隊網絡系統部，是解放軍從事信息和網絡空間戰的分支。

戰略與國際研究中心國際安全項目副主任哈丁（Emily Harding）認為，該部隊針對印度等鄰國的攻擊，可能是為測試其網絡工具，然後擴大到全球部署。而科技項目主任劉易斯（James Andrew Lewis）指出，中國已從事網攻20年，在過往10年取得明顯進步，是對美國間諜攻擊的主要來源。

美國前國務院反恐援助高級顧問賴特（Morgan Wright）認為，中國是為了從美國等國家搶奪技術，竊取技術資訊和知識產權，用於發展中國軍事力量。他指，網絡威脅將重塑地緣政治，美國政府需要訂立明確政策和紅線，一旦越過紅線，就要啟動戰爭準備。