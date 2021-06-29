美卿赴梵蒂岡見教宗　討論中國等議題

美國國務卿布林肯周一（28日）前往梵蒂岡，與天主教教宗方濟各、教廷國務院長帕羅林（Pietro Parolin）及外長蓋拉格（Paul Gallagher）會晤。國務院發言人普萊斯（Ned Price）透露，布林肯與眾人曾談及中國人權及宗教自由等多項議題。針對美國早前發表有關中國破壞國際秩序的言論，中國外交部發言人汪文斌周二（29日）反指美國才是最大的國際秩序破壞者。

布林肯與帕羅林及蓋拉格會面後，再跟方濟各舉行40分鐘私下會談，形容與教宗展開熱情會面，討論範圍廣泛。普萊斯事後表示，布林肯在會上重申，美國致力與梵蒂岡緊密合作，因應全球挑戰並照顧弱勢群社需要，也感謝對方在保護環境、對抗氣候變化議題展現領導能力。

對於布林肯與帕羅林及蓋拉格會面內容，普萊斯稱，美梵雙方話題觸及中國，重申美方支持委內瑞拉恢復民主，希望協助當地人民重建國家。

另針對美國務院早前指布林肯與法國總統馬克龍討論跨大西洋合作，應對中國經濟脅迫行為以及破壞基於規則的國際秩序的企圖。在周二的中國外交部記者會上，汪文斌提出反駁。他指美國肆意毀約退群，動輒對他國實施單邊制裁和軍事脅迫，是嚴重違反國際法和國際關係基本準則。而美方聲稱「以規則為基礎的國際秩序」，實質是讓美國主宰世界的霸權秩序。他強調，國際規則不應由美國或以美國為首的「小圈子」制訂。