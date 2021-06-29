台男頭部中彈亡　疑犯逃亡5天後自首

台灣花蓮吉安鄉上周二（22日）晚發生槍擊案，兩幫人疑因嫌隙在街頭飛車追逐，其中28歲的溫姓男子開槍射中20歲的朱姓男子的頭部。由於子彈貫穿朱男口腔，傷及腦幹，最後傷重不治，警方隨即逮補9名疑犯。溫男在逃逸5日後，自知難逃法律制裁，周日（27日）向警方投案自首，全案將以殺人、槍炮等罪移送法辦。

警方初步調查指，朱男與溫男雙方早有嫌隙，曾多次口角衝突，當晚朱男身穿防彈衣和友人在溫男家附近埋伏。至晚上11時許，朱男見溫駕車外出時尾隨在後，趁機在路上追逐衝撞，企圖攔停並攻擊溫男。據了解，溫男當時與妻子同行，疑擔心妻子受傷，持槍反擊，一路追逐，最後經過吉興路一段時，溫見朱男車輛打滑，超越並攔下後，拿槍朝駕駛座的朱男開槍。

朱男最終傷重不治，而溫男則在友人協助下，開車逃離現場。警方沿線拾獲彈殼外，也在朱男車上查獲一把改造手槍、開山刀、辣椒槍等。溫男一路往北逃竄，並將作案車輛藏在宜蘭縣某處，並駕駛先前已準備好的車輛，開往新北市板橋區躲藏。在宜蘭縣警局協助下發現溫藏匿的車輛後，以各種方式不斷追緝，溫男最終自首。