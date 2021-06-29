建黨百年29人獲表彰　涵蓋少數民族衞國戍邊英雄

中共建黨100周年，北京人民大會堂周二（29日）上午10時首次舉行七一勳章頒授儀式，共有29人獲獎。中共中央總書記、國家主席習近平其後發表講話，指共產黨人擁有人格力量，才能贏得民心。

儀式開始時，先由中央政治局常委、中央書記處書記、黨和國家功勳榮譽表彰工作委員會主任王滬寧宣讀《中共中央關於授予「七一勳章」的決定》，以及29名獲授勳者名單。受勳人當中，3人已身故。隨後司儀邀請習近平上台逐一向各人頒授勳章，第一名獲授勳的馬毛姐，年僅14歲便參加紅軍渡江戰役，運送3批解放軍登岸。

習近平致詞時讚揚各受勳人，是各條戰線黨員中傑出代表，在他們身上體現共產黨人堅定信念、踐行宗旨、拚搏奉獻、廉潔奉公的高尚品質和崇高精神。他要求黨員清清白白做人、乾乾淨淨做事，克己奉公、以儉修身，永葆清正廉潔。

是次授勳是由各地方與中央相關部門黨委組織提名後，經過初審、考察和審議研究，產生的建議人選，不乏有曾榮獲其他稱號或勳章的人士，也涵蓋少數民族，包括蒙古族、維吾爾族、藏族名單亦包括多名中共創黨黨員後代，如李大釗孫兒李宏塔、中共創黨初期領袖瞿秋白的繼女瞿獨伊等。在去年5月發生的中印邊境軍事衝突中，4名解放軍死亡，當中營長陳紅軍繼獲頒「衞國戍邊英雄」榮譽稱號後，再獲提名七一勳章受勳人。