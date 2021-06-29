內地17河流出現超警洪水 今年入汛以來680萬人受災

內地近日持續受暴雨影響，據國家水利部周一（28日）消息，全國17條河流於24小時內出現超警以上洪水。國家防汛抗旱總指揮部（下稱國家防總）和應急管理部日前表示，截至上周六（26日），今年入汛以來洪澇災害共造成27個省區市680萬人次受災，24人死亡失蹤，6,400多間房屋倒塌，直接經濟損失達107.4億元（人民幣，下同，約131億港元）。

水利部表示，自周日（27日）中午12時至周一中午12時，黑龍江幹流及支流呼瑪河、嫩江幹流、額爾古納河，以及南方地區重慶三峽區間支流御臨河、安徽長江下游支流秋浦河、江蘇太湖周邊大運河、浙江甬江支流西大河、福建閩江支流建溪等共河流發生超警戒水位以上洪水；其中黑龍江幹流鷗浦至張地營子鄉及長發屯江段、額爾古納河幹流室韋河段洪水更超越保證水位。

由於連日降雨，近期黑龍江、嫩江等河流水位上漲。國家防總於上周一（21日）和周二（22日）先後啟動防汛4級和3級應急響應。據國家防總和應急管理部負責人表示，截至上周六，黑龍江洪澇已造成當地4.2萬人受災，農作物受災面積60千公頃，直接經濟損失2.2億元（約2.7億港元）；同時造成內蒙古自治區呼倫貝爾市4.7萬人受災，農作物受災面積51.6千公頃，直接經濟損失1.1億元（約1.3億港元）。

該負責人又表示，今年入汛以來洪澇災害與近5年同期平均值相比，受災人次、死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降63%、84%、79%和71%。