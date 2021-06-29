縣府改口　秘魯返台確診婦曾與鄰居交談1分鐘

台灣屏東縣枋山爆發新冠Delta變種病毒群聚感染，縣府先前只對外表示，從秘魯返台後的確診婦人（下稱秘魯婦人）倒垃圾時曾與1名染疫老婦（下稱枋山婦人）寒喧，但沒跨出門外。惟周二（29日）在媒體追問下，縣府改稱，該名從秘魯婦人等候救護車時，2人曾交談1分鐘。

枋山Delta變種病毒是如何從秘魯返台祖孫造成傳播，一直是外界焦點。縣府之前的說法是，疫調結果是秘魯婦人出來倒垃圾時，與住在隔壁的枋山婦人寒喧及打招呼，隨即進屋，2人都有戴口罩，距離約1至2米。屏東縣長潘孟安曾表示，閉路電視也有錄到2人只打招呼寒喧的畫面，秘魯婦人並沒有踏出門外。但有媒體報道，秘魯婦人本月14日在等候防疫救護車時，曾與枋山婦人交談。

縣政府周二在媒體追問下終透露，依枋山老婦自述，本月14日上午10時許，秘魯婦人在外面等救護車，她有上前關心，雙方都有戴口罩，短暫交談約1分鐘，距離約1至2米。

秘魯婦人的家屬表示，當初祖孫二人持有3天前無感染證明，且在秘魯機場也有與送機家人擁抱，至今在秘魯的家人未傳出身體不適，抵達台後便回到屏東居家檢疫，期間足不出戶，未知感染源究竟在哪。