台今增54宗本土確診 再多1人感染Delta變種病毒株

台灣新冠肺炎疫情持續，周二（29日）公布新增54宗本土確診病例，無境外輸入病例，再創實施三級警戒以來單日新增確診數新低，新增8宗死亡病例。屏東Delta變種病毒株疫情再擴大，枋山一名確診果農證實感染該病毒株，累計群聚感染個案累積至14人。

流行疫情指揮中心在記者會表示，周二新增本土病例分別為19男、35女，年齡由未滿5歲至80多歲，個案中新北市佔22宗最多，其次為台北市20宗，桃園市及新竹縣各4宗，彰化縣2宗，基隆市及屏東縣各1宗。同日新增5男、3女死亡，年齡介乎60多歲至80多歲。至今全台累計14,748人確診，共643人病歿。

屏東枋山果農周二證實感染Delta變種病毒株，其妻也確診，惟未有基因排序結果，但相信屬群聚感染。該年約70多歲的果農原定周二入院接受手術，上周六（26日）進行入院前核酸檢測，結果2次結果均顯示受感染，目前已收治在負壓病房。

至於台南市安南區日前出現的一家8口群聚感染，各界關注是否也感染Delta變種病毒。經台南衞生局對各人採檢後，病毒基因排序周二出爐，確認是英國最先出現的變種病毒株Alpha，與屏東疫情應無關係。流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對當地變種病毒群聚疫情，目前共有176人居家隔離中，171採檢無感染，5人採檢中。