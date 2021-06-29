聲稱飲品原料採自福島　農夫山泉疑虛假宣傳

內地民眾一直憂慮日本福島核災難處理，或影響日本出口食品的安全。內地大型飲品企業農夫山泉，周日（27日）被揭發在4月初一則飲品廣告上，標明「拂曉白桃產自日本福島縣」，引起大眾疑慮。浙江建德市監局周二（29日）公布調查報告，確定農夫山泉「拂曉白桃味蘇打氣泡水」的生產原料並非從日本福島縣採購，惟網友質疑農夫山泉有虛假宣傳的嫌疑。

農夫山泉4月1日在官方微信公眾號宣傳一款「拂曉白桃風味氣泡水」產品時，寫上「拂曉白桃產自日本福島縣」的宣傳字眼，令消費者憂慮該飲品或會有致癌的核污染成分。農夫山泉發聲明回應，「拂曉白桃風味氣泡水」是一款風味飲料，強調配料中沒有從日本福島進口的成分，產品標籤亦符合相關法規要求；並稱拂曉白桃已引種至中國多年，研發人員按其獨特風味，調製出類似味道的產品，與其產地並無關係。聲明又要求媒體和社交平台，刪除有損企業名譽的文章及評論。

浙江建德市監局隨即在位於建德市新安江街道的農夫山泉（建德）新安江飲用水有限公司生產車間進行現場檢查，確定農夫山泉「拂曉白桃味蘇打氣泡水」的生產原料無從日本福島縣採購的情況。惟部分網友認為，農夫山泉有虛假宣傳的嫌疑，指該飲品不含白桃，但利用宣傳誤導消費者有白桃果肉成分。