溫州查5經營主體　涉違法用中共「建黨100周年」特殊標識

中國《特殊標誌管理條例》規定，亂用中共「建黨100周年」標識屬違法行為。浙江省溫州市龍灣區市場監管部門周二（29日）通報，執法人員近日查獲5宗違規使用中共「建黨100周年」特殊標識案，目前已立案調查5間涉案經營主體。

據報道，溫州市場監管部門日前在某餐具公司現場檢查，發現該公司展品展示區擺放的限量版公筷公羹禮盒包裝袋、包裝盒、禮品卡及產品，均印有類似「中國共產黨成立100周年慶祝活動」及「建黨百年特殊標誌」的標識。執法人員逐前往涉案公司委託的印刷廠調查，並搜獲17個有特殊標識的模具。

另外，龍灣區市監局在專項行動中，發現一間培訓機構及兩間禮品店，涉嫌違法擅自使用建黨百年特殊標識作商業用途，包括在商業宣傳的於易拉架上使用特殊標誌，以及在水晶獎牌、貼紙等商品上標註上述特殊標誌。龍灣區市監局已對涉案的經營主體立案調查。

市場監管部門提醒，「中國共產黨成立100周年慶祝活動標識」，不得用於商業廣告、製作商標或其他任何商業性用途，不得用於私人慶典和祭奠活動；以慶祝活動標識為元素製作的用品，要與慶祝中國共產黨成立100周年主題密切相關，不得亂用、濫用。