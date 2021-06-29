女子疑買到特價假機票登機被拒　損失近萬元人民幣

廣東省廣州一名陳姓女士，去年11月在內地的旅遊出行服務平台「飛豬」，購買一張今年6月的特價機票，但登機時卻被告知乘客中沒有她的名字。無奈之下，陳女士只好補買最近的一班航班機票，被迫在緬甸滯留7日，損失近萬元人民幣。

內媒周二（29日）報道，陳女士以1,540元（人民幣，下同，約1,851港元）購買一張中源航空從緬甸飛往廣州的特價機票，原定今年6月1日起飛。但5月29日，陳女士進行登機前統一核酸檢測時，獲告知名單中沒有她的名字。陳女士立即聯絡中源客服，但對方稱她的機票已出票成功，但指航班因疫情而取消。

陳女士隨後向官方核酸檢測負責人確認消息，得知航班正常，並如期在6月1日前往機場。惟陳女士到達後，機場工作人員再次告知航班乘客名單中沒有她的名字。她只好花費5,600元（約6,732港元）購買一張6月8日的機票，被迫在緬甸滯留7日，重新進行核酸檢測。

事後，陳女士向「飛豬」平台投訴，要求賠償，平台客服卻指最多賠償500元（約601港元）利是。中源客服相關負責人則表示，陳女士所購買的機票並非虛假機票，強調是政府封鎖機場，取消除救濟或包機航班除外的所有國際商業航班，拒絕和陳女士協商。