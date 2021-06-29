長江中下游未來3日現暴雨　累計雨量達400毫米

中央氣象台在周二（29日）發出暴雨黃色預警，預計長江中下游至多個南部地區，將於未來3日出現累計100至300毫米的雨量，有局部地區的雨量更可能超過400毫米。氣象專家預料長江中下游地區降雨會維持一段長時間，呼籲民眾注意惡劣天氣的影響。

四川、重慶、貴州、湖北、湖南、安徽、江西、浙江、福建及廣西部分地區於上周已出現100至250毫米的累積雨量，中央氣象台估計，暴雨帶仍會盤踞於長江中下遊地區至四川盆地東部一帶，江南中北部及重慶東南部、四川東南部、貴州中東部、廣西北部等地將有超過100毫米的累計降雨量；暴雨帶在周三（30日）會主要位於江南北部。

中央氣象台亦發出強對流天氣藍色預警，在周二起內蒙古中南部、山西東南部、河北中北部和南部、北京西南部和東北部、山東中部、浙江南部、廣東東南部等地會有8至10級雷暴大風或冰雹天氣；全國多處地區，包括黑龍江東北部、山西東部、北京西南部、江西中北部、浙江中南部、廣西北部、廣東北部等地將有短暫暴雨天氣。氣象專家指東北、華北、黃淮東部等地在近日頻現強對流天氣，提醒民眾出門前應先留意天氣預報。