男子為「網戀女友」花14萬人民幣　警揭男同事設局

網上交友詐騙案屢見不鮮。湖北武漢市一名男子小瑞（化名）因個性內向而從未交過女友，他與同事小陽（化名）聊起此事，對方便把其外貌漂亮的表妹琳琳（化名）介紹給他。小瑞與琳琳隨後以網戀形式交往，男方在女方身上花費了14萬元（人民幣，下同，約17萬港元），惟琳琳某日突然失蹤，小瑞報警求助，才揭發琳琳原來是小陽假扮。

內媒上周六（26日）報道，小陽得知小瑞從沒交過女友後，隨即傳來一張漂亮的女子照片給他，指那是他的表妹「琳琳」。小瑞一見傾心，立即陷入「熱戀」。直至兩人迎來首個情人節，琳琳要求小瑞發利是給她當禮物，小瑞一次過傳了20封金額為1,314元（約1,580港元）的利是給對方，代表希望與對方「一生一世」。此後，兩人交往的60多天中，小瑞前後花費逾14萬元在琳琳身上，但對方某日突然失蹤。小瑞因擔心女友的安全，報警求助。

武漢市公安局青山區警方經調查後，發現小瑞匯給女友琳琳的錢，實際上轉到小陽的銀行帳戶。警方循線索查出，琳琳實際上是小陽假扮，並得知小陽因吸毒成癮，為買毒品才想出網戀一招騙錢。目前警方已將小陽拘捕，並將其強制隔離戒毒，案件仍在調查中。