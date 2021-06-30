聽筒纏頭辦公照爆紅　昆明社區工作者被斥做騷

雲南省昆明市興龍社區的共青團支部委員會書記范忠明，以膠紙把電話話筒纏於頭上。

雲南省昆明市興龍社區的共青團支部委員會書記范忠明，近日的一張工作照在網上引起熱議。相片中，范忠明以膠紙把座枱電話聽筒纏於頭上固定耳旁，一邊打電話，一邊持筆作記錄，被網民質疑做騷。

內媒周一（28日）報道後，就有網民表示：「委員會書記的工作根本沒有必要通知市民打針，這分明是作秀（做騷）吧？」，亦有人質疑「為甚麼不用手機或免提？」。

范忠明回應，他希望盡可能通知更多人接種疫苗，於想出這招騰出雙手，以提高工作效率。范又指出，他從沒想過自己的相片能引起如此大回響，只想一心盡好本分。至於不用手機或免提，是因為手機頻繁撥號會被電訊公司以異常情況為由凍結號碼；免提則會接收到不少雜音，影響通話質素。

龍泉街道黨政辦嚴俊德表示，該相片是他經過時隨意拍下，絕非為了做騷，並說道：「社區工作人員為了通知大家接種疫苗，千奇百怪的招都使出來了，我看着既心痛又想笑，就想記錄下來。」

事後就有網民則同情地說：「基層公務員確實不容易，工作量大，工作壓力大，法定節假日也很少能痛快休息」、「工作人員辛苦了！」、「這麼辛苦還要被罵作秀，真不明白這些人腦子想甚麼」。