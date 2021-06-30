孟晚舟向加法院呈新文件　稱可證滙豐高層知Skycom與華為關係

中國電訊設備巨企華為太子女孟晚舟引渡案，周二（29日）再在加拿大卑詩最高法院開庭。孟晚舟的代表律師在庭上指出，滙豐銀行向孟晚舟提供的文件顯示，美國檢方就孟晚舟的欺詐案向加拿大提供的紀錄，是「徹頭徹尾的虛假」，因此應該終止將她引渡到紐約受審的程序。

孟晚舟一方今年初入稟香港高等法院，要求滙豐向她披露若干資料及文件，供她在引渡聆訊時使用。至4月華為與滙豐達成協議，滙豐同意在遮蓋部分資料後，向孟披露部分文件。孟方後來要求卑詩省最高法院禁止公開這批文件，但法院上周駁回其申請，主審法官霍姆斯已解除公開文件的禁令。然而，文件內容目前尚未被公開，此外，霍姆斯仍然禁公開文件中所提到的人物姓名以及其他可供辨識他們的資料。

美國指控華為利用香港空殼公司Skycom，向伊朗電訊商出售電腦設備，違反美國對伊朗的制裁令，並在有關的交易上欺詐滙豐銀行。孟晚舟的律師桑德勒（Mark Sandler）周二在庭上稱，上述的滙豐文件顯示，匯豐銀行的風險評估高層非常清楚Skycom是在華為控制之下，因此並不存在孟晚舟向滙豐隱瞞華為與Skycom關係的欺詐行為。

根據案情，美國提交有關本案的紀錄指出，只有滙豐的低級員工知道華為和Skycom的關係，高層並不知情；而桑德勒在庭上指出，根據索得的滙豐文件，顯示美方是「誤導地和選擇性地披露」滙豐對華為和Skycom的關係所知有多少。

今輪聆訊將進行兩天，卑詩最高法院將決定會否將這批滙豐文件納入為引渡聆訊的證據，代表加拿大政府的律師之前已去信法院，反對將文件納入證據。