相隔5年台美重啟貿易會議　白宮否認以疫苗換半導體

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議暌違5年，周三（30日）重啟，預料雙方除討論強化供應鏈韌性、疫苗進出口程序簡化等議題外，也將觸及推動洽簽台美雙邊貿易協定（BTA）。針對外界關注美國是否以疫苗換取台灣半導體作為交換條件，白宮發言人普薩基予以否認。

繼2016年後，台美貿易暨投資架構協定會議今年為第11屆舉行。台方代表為行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，美方代表團則由美國貿易代表署助理貿易代表麥卡丁（Terrence McCartin）率領。雙方預計就知識產權、數碼貿易、藥物醫療器材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務、環保及勞工權利等11項議題展開對話。

在供應鏈議題方面，雙方料探討如何深化合作並加強韌性。先前美國政府將半導體、藥物、特殊礦物和電池為關鍵項目，由於台灣先進的半導體製造技術，預計美方將在此方面有所着墨。至於藥物和醫療器材部分，外界關注美國或協助台灣爭取代工新冠疫苗。台灣的蔡英文總統周二（29日）表示，簡化疫苗和醫療物資進出口程序是這次會議的重要議程，要求談判團隊全力以赴，為控制疫情帶來助益。

另美國眾議院繼周一（28日）通過兩項投資科技發展的議案，抗衡中國大陸對美國構成的挑戰後，周三亦將審議今年5月由眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）提出的《確保美國全球領導力與參與法案》。該法案內容是為強化美國在政治、外交、經濟、發展、軍事、資訊及科技等領域的實力，以捍衞自身及盟友的利益和價值，全方位應對大陸挑戰。

草案認定台灣為美國印太戰略的重要部分，支持美方定期對台軍售，以增強台灣自我防衞能力，並敦促台灣增加國防支出。法案又呼籲美方與盟友共同制定重大經濟、外交策略，盼阻止北京試圖以武力改變台海現狀。