內地昨增9宗輸入確診　11批印度進口凍肉包裝附病毒

內地周三（30日）公布前一日新增9宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入。海關總署同日通報，當局在11批印度進口凍肉的包裝上發現新冠病毒，已暫停印度8間企業的進口申報。

過去一日新增的境外輸入病例，分別為福建、湖北、雲南各2宗，湖南、廣東、四川各1宗。同日新增9宗境外輸入無症狀感染病例，無新增疑似或死亡個案。全國目前累計91,780人確診，其中4,636人病亡。

發現新冠病毒的印度進口凍肉分別為1批凍馬面魚的7個外包裝樣本、2批凍杜氏叫姑魚的2個外包裝樣本，和8批次凍南美白蝦的11個外包裝樣本。海關總署分別暫停相關印度企業進口申報1至9星期不等。

廣東東莞早前出現印度Delta變種新冠病毒感染病例，當中有患者共處一室14秒、或路過餐桌即遭感染，病毒傳播速度引發關注。武漢大學醫學部病毒所教授楊占秋認為，雖然Delta變種病毒的傳播能力強、潛伏期更短，但傳播的前提，是感染者體內有大量病毒存在，並且是近距離接觸。他提醒市民不必恐慌，外出時要戴好口罩可有效避免感染。