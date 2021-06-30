報告指中國政府監控澳洲華生　侵害學術自由

總部設在美國紐約的國際組織「人權觀察」周二（29日）發表報告指，澳洲各間大學有大量中國留學生遭中國政府和支持者監控、騷擾和恫嚇，並批評校方未能保護這些學生的學術自由。澳洲教育部長塔吉表示，不會容忍外國實體對校園的任何干涉。中國駐澳洲大使館抨擊人權觀察淪為抹黑中國的政治工具。

報告指，雖然澳洲距位於北京的中國政府數千公里，但很多來自中國或從事中國研究的澳洲華生指他們必須注意自己的言行舉止，以免遭到同班同學騷擾或向中國當局舉報，牽連國內親友。而這種恐懼氛圍近年變本加厲，日益威脅到他們的言論自由和學術自由。

報告提到人權觀察採訪了支持民主的11名在澳內地生、13名香港留學生及22名學者，證實有3名學生在中國的家人都遭警察登門拜訪或傳喚，查問學生在澳洲的言行，顯示中國政府持續在澳洲各大學監控中國內地和香港留學生。有學生在Twitter發布反中國政府貼文後，其父母去年接獲中國警方警告；有港生甚至需尋求澳洲庇護。

報告指出，逾一半學生受恐嚇後未有向校方報告，因認為校方更關心與中國政府保持關係；半數受訪學者承認會自我審查，避免在課堂討論中國。報告建議澳洲政府每年報告騷擾和審查事件，並讓大學將學生報告同學或員工的行為，列為騷擾和紀律處分的理由。

塔吉表示，將考慮報告提出的建議，並徵詢國會情報與安全委員會建議。澳洲大學協會（Universities Australia）指各大學致力學術自由，敦促任何學生或工作人員如受脅迫或恐嚇，應向校方報告。新冠疫情前，澳洲40%的國際學生來自中國，佔大學生總數的10%。近三分之一的大學收入來自國際學生的學費。