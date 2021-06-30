黃浦小區地下室改建廉價宿舍　13板間房住十多人

內地房地產行業研究平台早前發表一線城市居住報告，上海的房價收入比全國排行第3，普通家庭不吃不喝22年才買得起屬於自己的房子。近日上海報章揭發在黃浦區一座樓宇的地下室，竟被改建成「集體宿舍」出租，引起社會嘩然。

報道稱，上海近日深入排查整治市內住建系統安全隱患問題時，發現在黃浦區西藏南路新中苑小區5號樓，有人用大垃圾桶堵住地下室入口，並偷偷改建成13間板間房出租，共住了10多個人。從現場所見，地下室分成上下兩層，每間板間房內擺放着床鋪，一間足夠6至7人居住，床上凌亂地堆放着被和衣物。房間內還擺放着電風扇、衣櫃等生活設施，而地下室亦設有淋浴間、廁所和洗衣間等公用設施。有清潔女工向記者表示，她每月以數百元租住面積約30平方呎的板間房。

記者輾轉查知，「集體宿舍」負責何先生在小區經營水電維修工程，今年向業主租用該地下室聲稱用作倉庫。他起初否認將地下室出租當宿舍，後來才表示因為有工人沒地方住，才將地下室改裝方便大家。他強調不知道地下室不可住人，當接獲物業管理通知後，已通知工人找新的住所，待各人搬走後會將板間房拆除。對於有附近居民反映地下室於2年前便有人入住，小區物業管理否認，又指事件是近2、3個月才發生。

據黃浦區半淞園路街道瞿二居民區黨總支書記金濤表示，當地街道辦、拆違辦和物業管理於本周中已拆除地下室，清理出的垃圾裝滿28輛人力三輪車。目前地下室已基本恢復原貌，下一步居委會將對小區地下室進行常態化管理。