G20會議同意合作應對饑荒　德不滿中俄疫苗外交

為期1日的二十國集團（G20）外長會議周二（29日）在意大利馬泰拉市結束，參與國同意各國加強合作應對全球日益嚴重、因疫情而惡化的饑荒問題，並呼籲採取多邊措施應對新冠疫情、氣候變化等全球危機問題。中國及德國一度就新冠疫苗援助問題交鋒。

出席國包括美國、日本、英國、法國、德國和印度外長，俄羅斯和南韓只派出副外長與會，中國、巴西和澳洲外長則以視像通話與會。東道主意大利外長迪馬約警告，全球飢餓問題自2014年後加劇，尤其是在非洲，疫情或增加1億飢餓及營養不良人口。他認為G20成員國有責任支持非洲渡過饑荒危機，此舉亦有助解決難民湧往歐洲大陸的問題。

德國外長馬斯對中俄未派出直接代表表示遺憾，他表示不滿中俄以新冠疫苗作為外交手段以提升國家地位，又強調疫苗並非用來獲得短期地緣戰略優勢。中國國務委員兼外長王毅透過視像發言指，中方已向100個國家提供超過4.5億劑疫苗，呼籲有能力國家避免限制出口或過量囤積疫苗。中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文周三（30日）表示中方支持在世界貿易組織（WTO）框架下，討論對疫苗等知識產權的豁免問題。美國國務卿布林肯重申，為了結束疫情，美方有必要向較貧窮國家提供更多疫苗。