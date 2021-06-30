人大代表建議現金補助鼓勵生育　省衞健委稱深入研究

內地人口老化加劇，中央上月底宣布放寬三孩生育限制，全國各地隨即展開研究鼓勵生育的政策。在早前舉行的廣東省人大會議上，有人大代表建議當地實施生育津貼以外的現金補助。該省衞健委周二（29日）表示，將繼續加強這方面問題的深入研究，並與有關部門積極溝通協商。

廣東省衞健委周二在網上發文稱，對生育子女的家庭給予現金補貼，是通過經濟手段減輕家庭的經濟顧慮和壓力，刺激生育意願。現階段該省已建立完善的生育保險制度，實現從懷孕至分娩及產後全程的醫療費用保障。至於實行生育津貼之外的其他現金補貼，還需要統籌考慮各地財政狀況、經濟社會發展水平及承受能力，做進一步的研究測算和政策論證。

關於提供有利於二孩家庭的稅收優惠政策，省衞健委稱，全國於2018年已修改個人所得稅法。根據現行規定，稅收政策管理權集中在中央，省以下無權制訂稅收優惠政策。省稅務部門將收集有關資料和訴求，向上級部門反映。

省衞健委另指出，隨着經濟社會的發展，實行更加靈活的產假制度，對解決職工育兒中的實際困難，促進家庭與社會和諧具有積極作用。下一步，省衞健委將同人力資源社會保障等部門，在全面督促用人單位落實法律規定的產假、獎勵假和陪產假的基礎上，借鑑國內外經驗和做法，逐步探索育兒假等假期，為群眾生育提供良好的社會環境。