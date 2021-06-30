內地16地公布非私營單位平均年薪　深圳居首

內地國家統計局上月公布統計，去年全國城鎮非私營單位就業人員平均年薪9.7萬元（人民幣，下同，約11.8萬港元），較前年增加6,878元（約8,400港元）。有內媒統計，目前有16地已公布去年平均年薪，廣東省深圳市以逾13.7萬元（約16.7萬港元）居首。按行業計算，IT業去年平均年薪首超17萬元（約20.8萬港元），是各行業中最高。

在已公布數據的地方當中，僅2地平均年薪超越10萬元（約12.2萬港元），除深圳之外，是排第2江蘇的10.3萬元。其餘地方14地平均年薪約由7萬元（約8.5萬港元）至9.4萬元（約11.5萬港元）不等，其中四川、山西和湖南升幅達雙位數，較前年分別增加13.5%、11.2%和10.5%。

統計又顯示，城鎮非私營單位有9個行業的平均年薪超過10萬元（約12.2萬港元），分別是電力、熱力、燃氣及水生產和供應，交通運輸、倉儲和郵政，訊息傳輸、軟件和訊息技術服務（即IT業），金融，科學研究和技術服務，教育，衞生和社會工作，文化、體育和娛樂，公共管理、社會保障和社會組織；其中IT更是連續5年成為城鎮非私營單位中最高薪的行業，其次為科學研究和技術服務和金融業。