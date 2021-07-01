7旬翁劈柴扎傷手懶治理　不久患皮膚原藻病

浙江省北部某小鎮7旬老翁方大伯的右臂出現大面積潰爛。

浙江省北部某小鎮一名7旬老翁，逾一個月前劈柴時不小心受傷，導致右臂出現大面積潰爛，久治不愈，遂前往浙江省人民醫院感染病科求醫，證實患上罕見的皮膚原藻病。

內媒周一（28日）報道，方大伯（化名）逾一個月前在浙北某鎮劈柴期間，突然感到一陣疼痛，惟他以為只是普通破皮，便懶得去醫院就診或自己消毒。未料，數天後方大伯的右臂竟出現水腫、皮膚潰爛滲液、滿布膿點等症狀，膚色更逐漸變暗成紫黑色，並發燒至攝氏38.7度。

方大伯其後輾轉於當地多間醫院求醫，但病情卻變本加厲，醫生甚至為他做了「右上肢慢性潰瘍清創引流及感染病灶清除術」，亦沒法從組織中找出感染源。直至轉往浙江省人民醫院感染病科，接受皮膚活檢，才發現右肢因真皮水腫、灶性淋巴細胞、漿細胞及中性粒細胞浸潤，形成局部肉芽腫，結合特殊染色確定為皮膚原藻病。

醫生表示，皮膚原藻病是由無綠藻中的某些菌種引起的皮膚、皮下組織或內臟感染。此菌廣布於自然界，常因外傷導致菌植入皮下組織而發病，但也可以是一種機會性感染。惟無綠藻毒力較低，只有在身體局部或全身免疫功能下降時才能致病。