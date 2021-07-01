建黨百年提加快軍隊現代化　習近平強調不允許外來勢力欺負

國家主席習近平周四（1日）在慶祝建黨100周年大會上發表講話時，提到中國未來必須加快國防和軍隊現代化，中華民族的血液中沒有侵略他人、稱王稱霸的基因，但也絕不允許任何外來勢力欺負。談到港澳管治，他強調要落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權。至於解決台灣問題，實現兩岸統一則是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。

他指出，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵和最大優勢，也是黨和國家的根本所在、命脈所在，是全國各族人民的利益和命運所繫。談到未來發展，他表示中國必須堅持黨的基本理論、路線、方略，統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局，全面深化改革開放，立足新發展階段，堅持依法治國，堅持社會主義核心價值體系。

習近平稱，強國必須強軍，軍強才能國安。堅持黨指揮槍、建設自己的人民軍隊，是黨在血與火的鬥爭中得出的顛撲不破的真理。他強調要全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，把軍隊建設成為世界一流軍隊，以更強大的能力、更可靠的手段捍衞國家主權、安全、發展利益。

他指出，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國人民崇尚正義、不畏強暴，中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，過去沒有，現在沒有，將來也不會有。同時，中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們。他表示中國共產黨將繼續同一切愛好和平的國家和人民一道，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，反對霸權主義和強權政治。

提到香港和澳門發展，習近平表示要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區社會大局穩定，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

他又指，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程。包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來。任何人都不要低估中國人民捍衞國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。